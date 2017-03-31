يُحيى فريق فى منتصف البلد حفلا غنائيا ليلة 11 أبريل المقبل فى كايرو جاز كلوب، وهى ليست المرة الأولى التى يغنى فيها هناك، ومن بعدها يلتقى فريق “فى منتصف البلد” والفريق الغنائى المعروف “شارموفرز” يوم 21 أبريل المقبل فى حفل غنائى واحد بالحرية بارك بمنطقة الزمالك.

من ناحية أخرى يُحيى الفريق الغنائى مسار إجبارى حفلا غنائيا بكايرو جاز كلوب يوم 20 أبريل المقبل، وهو الحفل الذى سيأتى بعد مشاركته فى مهرجان “طالعين ع الجنوب” المقرر إقامته فى مرسى علم ولمدة 3 أيام فى الفترة من 14 إلى 17 أبريل، تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم.

يُذكر أن فريق مسار إجبارى أحيا مؤخرا حفلين غنائيين فى الإسكندرية، كما وقفوا فى حفل آخر أمام فريق “شارموفرز” تحت عنوان sound clash، وهو الحفل الذى شهد حضور الشاب خالد والمطرب الشعبى أحمد شيبة.

المصدر : مصر ناين