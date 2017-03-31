بدأت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى نشر العاب جديدة فى نطاق المحافظة وتشكيل فرق خاصة بها لأول مرة بالمحافظة.

واصدر إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام الدولة بالناشئين تم ادخال لعبة الملاكمة بشكل رسمى ضمن الألعاب التى تتم ممارستها فى النوادى ومراكز الشباب لأول مرة فى شمال سيناء.

وأضاف عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه تم تشكيل فرق خاصة باللعبة وإدخالها ضمن سلسلة الألعاب التى تحظى بالدعم والاهتمام وتلاحظ اهتمام الشباب بها وإقبالهم عليها.

وأشار إلى أن شمال سيناء تستعد ايضا لتشكيل مناطق 4 اتحادات رياضية جديدة، خاصة بالملاكمة وتنس الطاولة وكرة اليد، السلة، بالتزامن مع افتتاح الصالة الرياضية خلال فترى قريبة، لافتا أنه بافتتاح الصالة الرياضية فى العريش ستتمكن المحافظة من تنظيم بطولات خاصة بألعاب القوى.

وأظهر أنه فى إطار تحسين الخدمة الرياضية بالمحافظة، يجرى الاستعداد لافتتاح الصالة الرياضية المغطاة فى مدينة العريش وملاعب نادى بئر العبد وملاعب نادى 6 أكتوبر والمساعيد، ومبنى إدارة نادى ابو صقل.

وذكر، أن المحافظة شهدت خلال الشهور الأخيرة حضور رياضى لفرقها المشاركة فى مختلف الألعاب الرياضية منها صعود نادى ابو صقل الرياضى للدرجة الثانية ومراكز متقدمه حققها لاعبين من شمال سيناء فى بطولات الهوشو كونغفو والكاراتيه.

واصدر انه يجرى الاستعداد لتنفيذ مبادرة ” بالإرادة نتحدى لدمج المعاقين داخل المجتمع ” بهدف توعية اولياء الأمور بضرورة مشاركة ابنائهم ذوى الاعاقة بأنشطة المكتب وأهمية الأنشطة المقدمة لهم، وسيجرى تنفيذ المبادرة يوم 3 من الشهر القادم ابريل وتتضمن اجراء كشف على ذوى الاحتياجات الخاصة فى مستشفى العريش وقيام المعاقين بالتبرع بالدم والتقاء طلبة كلية العريش وكلية سيناء ومشاركتهم فى ندوة توعوية بالعادات الصحية السليمة، مشاركتهم فى تنظيف احياء من المحافظة من خلال حملة تنظيف.

وأكد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء ان كافة الأنشطة الرياضية منتظمة بأعداد 68 مركز شباب على مستوى المحافظة باستثناء المناطق التى تشهد عمليات امنية وتشمل قرى جنوب الشيخ زويد ورفح ،لافتا ان الخدمات الرياضية تصل بشكل منتظم للمناطق النائية فى فى منتصف سيناء وكان اخر مشروع رياضى افتتاح مركز شباب بئر جريد فى مركز نخل.

وأشار إلى أن الجانب التوعوى للشباب تقوم به المديرية بالتعاون ىمع كافة جهات الاختصاص ومنها رحلات منتظمة للشباب مجانا لزيارة معالم القاهرة، وبرامج التعليم المدنى والفنون التشكيلية والجوانب الثقافية.



جانب من نشاط رياضى بشمال سيناء

المصدر : مصر ناين