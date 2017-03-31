اصدر وزير الدفاع الموريتانى جالو ممادو، إن مجلس الوزراء صادق الخميس، على مشروعى قانونين يتعلق أحدهما بالمادة الثامنة من الدستور المتعلقة بالعلم ، والآخر يغير بعض مواد الدستور التى تمس مجلس الشيوخ ، خصوصا مقترح الغرفة المذكورة.

وأظهر وزير الدفاع ـ خلال تصريحات للصحفيين ـ أن هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التى تم الشروع فيها منذ وقت إنطلاقا من المادة تسعة وتسعين من الدستور ، حيث أن هذا المشروع القانونى تم اعتماده من الأغلبية الساحقة بالجمعية الوطنية ، وتم الغاؤه من جانب مجلس الشيوخ بأغلبية هامة ، الأمر الذى يعنى انتهاء الاجراءات عملا بالمادة تسعة وتسعين من الدستور.

وأضاف أنه فى هذا الإطار جاءت تصريحات الرئيس الذى قرر احالة هذه المواضيع الى الشعب الموريتانى عملا بالمادة ثمانية وثلاثين من الدستور الذى يمنح رئيس البلاد السلطة فى الرجوع الى الشعب الموريتانى فى أى قضية ذات أهمية وطنية.

المصدر : مصر ناين