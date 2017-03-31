حذرت نظام بلجيكا، الخميس، من أنها لن تتسامح مع أية أعمال عنف قد تقع أثناء قيام الأتراك المقيمين على أراضيها بالإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات أكبر.

ونقلت شبكة “إيه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية عن تشارلز ميشيل رئيس وزراء بلجيكا، قوله “إن النظام لن تتهاون على الإطلاق مع أية أعمال عنف خلال الاستفتاء التركى“.

وكان شجار قد اندلع بين مؤيدى ومعارضى أردوغان، الذين اصطفوا داخل السفارة التركية فى بروكسل للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركى.

المصدر : مصر ناين