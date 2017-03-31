انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل “بيك آب” من صنف “دياهتسو” ابيض اللون يحمل لوحة رقمها 846345 – حمص، فى حى الشفق بعرسال بلبنان مما أدى إلى مصرع السوريين حواء الزهورى (20 سنةا) ونور الحسيكى (25 سنةا) من بلدة القصير السورية وإصابة ثلاثة آخرين .

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم ، أن التفجير أدى إلى مصرع أثنين وإصابة امرأة من آل كرنبى من عرسال وإصابة سوريين من القصير أيضا، نقلوا جميعهم إلى ” مستشفى الرحمة، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من الجيش اللبنانى طوقت مكان الحادث والتحقيق جارى.

المصدر : مصر ناين