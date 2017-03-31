 التخطي إلى المحتوى

مقتل وإصابة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بلبنان

منوعات
مقتل وإصابة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بلبنان

انفجرت عبوة ناسفة موضوعة داخل “بيك آب” من صنف “دياهتسو” ابيض اللون يحمل لوحة رقمها 846345 – حمص، فى حى الشفق بعرسال بلبنان مما أدى إلى مصرع السوريين حواء الزهورى (20 سنةا) ونور الحسيكى (25 سنةا) من بلدة القصير السورية وإصابة ثلاثة آخرين .

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم ، أن التفجير أدى إلى مصرع أثنين وإصابة امرأة من آل كرنبى من عرسال وإصابة سوريين من القصير أيضا، نقلوا جميعهم إلى ” مستشفى الرحمة، وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوة من الجيش اللبنانى طوقت مكان الحادث والتحقيق جارى.

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات