يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا اليوم الجمعة بفندق النادى استعدادا لمباراته أمام المقاصة بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، حيث سيدخل كل اللاعبين المعسكر المغلق بعد خوض مران اليوم، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل تلك المواجهة الصعبة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الإسماعيلى مرانا صباحيا بكره السبت قبل إعلان قائمة الدراويش المسافرة إلى الفيوم، ومن ثم استقلال الأتوبيس الخاص بالنادى والتوجه إلى مدينة الفيوم والمبيت بأحد فنادقها استعدادا لخوض اللقاء على استاد الفيوم بعد غد الأحد، حيث ستشهد رجوع الثنائى شكرى نجيب وباهر المحمدى بعد تعافيهما من الإصابة بشد فى العضلتين الأمامية والضامة على الترتيب.

المصدر : مصر ناين