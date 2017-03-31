أكدالباشمهندس عادل محمد مصطفى رئيس قطاع الوزارة ببورسعيد، فى تصريح لـ “اليوم السابع” بأنه تم تفعيل خطة تدوير المحولات لمواجهة الإختناقات، بالإضافة لتجهيز الشبكات لتحمل الزيادة السنوية التى تصل لـ8% لعدم إنقطاع التيار خلال فصل الصيف، مؤكدا على أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية لما يعود عليها بالنفع السنة لتوفيرها لكافة المشروعات الإستثمارية والتنموية التى تشهدها المنطقة الواعدة بشرق بورسعيد .

واصدر رئيس القطاع إنه حفاظا على الطاقة تم تكثيف حملات ولجان المشوفة اليومية للتصدى لسرقة التيار الكهربائى بالتنسيق مع مباحث واجبة الوزارة وتوقيع غرامات من خلال المادة 30 التى تحظر على المنتفعين من إعطاء توصيلات للغير الى أن لايقعوا تحت طائلة القانون .

وأضاف مصطفى أن هناك أيضا المادة و31 التى تطبق على كل من يسرق أو يحدث خلل متعمد لسرقة التيار أوالتلاعب فى العدادات أو القيام بإتلافها .

ومن جهة أخرى ناشد رئيس القطاع المنتفعين بضرورة سداد الفواتير الشهرية المتأخرة الى أن تتمكن شركة الوزارة بأداء كافة المهام والإحتياجات المنوط بها .

المصدر : مصر ناين