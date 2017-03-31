نشر “إريك شميدت” الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل تغريدة تؤكد أن الهاتف الجديد الذى أعلن “آندى روبن” مطور نظام الأندرويد عن طرحه لمنافسة أبل وجوجل سيعمل بنظام أندرويد، مما يعنى أن الهاتف سوف يتضمن متجر جوجل بلاى وخدمات جوجل، بعد أن كان هناك بعض القلق من ابتعاد “روبن” عن نظام أندرويد بعد تركه لشركة جوجل.

ووفقا للموقع الهندى Phonearena يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان فريق روبن سيدمج نفس خصائص نظام الأندرويد أم سيتم تعديل الكثير من مزايا النظام، لكن من المتوقع أن يدعم مطور الأندرويد أول هاتف ذكى له بأعداد من المزايا الجديدة، ليقدم للمستخدمين تجربة مختلفة تبتعد عما اعتادوا عليه بنظام أندرويد.

ومن الواضح من تغريدات روبن وشميدت أن الهاتف سيتم الإعلان عنه قريبا، خاصة مع طرح شركة سامسونج لهاتفيها جلاكسى s8 و s8 بلس، واستعداد أبل للكشف عن آيفون 8 سبتمبر المقبل.

المصدر : مصر ناين