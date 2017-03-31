مع نهاية شهر مارس، كشفت تواريخ حفلات شهر أبريل عن سيطرة فرق الأندر جراوند والفرق المستقلة والغنائية بشكل سنة على حفلات الشهر المقبل وهى كالتالى..

فى منتصف البلد وشارموفرز



يلتقى فريق “فى منتصف البلد” الشهير والفريق الغنائى المعروف “شارموفرز” يوم 21 أبريل المقبل فى حفل غنائى واحد بالحرية بارك بمنطقة الزمالك، ويظهر “شارموفرز” فى حفله المقبل بعد أن وقف وجها لوجه أمام فريق “مسار إجبارى” فى فبراير الماضى وحفل بعنوان “ساوند كلاش”، وهى صنف ية من حفلات تحمل عنوان battle of bands عبارة عن أن كل فريق غنائى يكون له المسرح الخاص به والإضاءة والديكورات ومؤسسات الصوت التى تخصه، ويغنى أغانيه، ولكن بالتناوب مع الفريق المنافس، ويغنى فريق أغنية ثم يرد عليه فريق آخر بأغنية، ويعاود الفريق الأول ليرد بأغنية، وهكذا يستمر الحفل، فى منتصف تنافس فنى شديد للاستحواذ على إعجاب الحضور، وفى نهاية الحفل يصوت الجمهور على الفريق الذى أعجبه أكثر، ويحدد من الفائز فى هذا الصراع الفنى.

مسار إجبارى



يُشارك أعضاء فريق “مسار إجبارى” فى مهرجان “طالعين ع الجنوب” المقرر إقامته فى مرسى علم ولمدة 3 أيام فى الفترة من 14 إلى 17 أبريل، تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم، كما يُحيى حفلا آخر بأحد أماكن السهر الشهيرة التى تقع فى قلب القاهرة بمنطقةالباشمهندسين، وذلك 20 أبريل المقبل.

فريق مسار إجبارى أحيا مؤخرا حفلين غنائيين فى الإسكندرية، كما وقفوا فى حفل آخر أمام فريق “شارموفرز” تحت عنوان sound clash، وهو الحفل الذى شهد حضور الشاب خالد والمطرب الشعبى أحمد شيبة.

فى منتصف البلد



يُحيى فريق فى منتصف البلد حفلا غنائيا ليلة 11 أبريل المقبل فى كايرو جاز كلوب، وهى ليست المرة الأولى التى يغنى فيها هناك، ومن بعدها يلتقى فريق “فى منتصف البلد” والفريق الغنائى المعروف “شارموفرز” يوم 21 أبريل المقبل فى حفل غنائى واحد بالحرية بارك بمنطقة الزمالك.

كايروكى



يُحيى فريق كايروكى الشهر المقبل حفلين غنائيين يوم 4 أبريل المقبل بمكتبة الإسكندرية “مركز المؤتمرات” بالتعاون مع معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، وتبدأ الحفلة الأولى فى الرابعة عصرًا والحفلة الثانية فى السابعة مساءً.

يُذكر أن الفرق الغنائية الثلاث “كايروكى” و”شارموفرز” و”مسار إجبارى” سافروا إلى دبى فى يناير الماضى، لإحياء حفل غنائى تحت عنوان Cairo Sound Music Festival والذى أُقيم لأول مرة فى دبى وبالتحديد “دبى ميديا سيتى”، وجمع الفرق الثلاثة لأول مرة أيضًا هناك، وشارك فيه الدى جى المعروف خالد حسين ومصطفى غزال، وهى ليست المرة الأولى التى تتقابل فيها الفرق الثلاث فى حفل غنائى واحد ولكنها المرة الأولى فى دبى.



فى منتصف البلد



شارموفرز



كايروكى



مسار إجبارى

المصدر : مصر ناين