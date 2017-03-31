طالب الجنرال باولو سيرا، كبير المستشارين التأمينيين فى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، السلطات الليبية على اتخاذ خطوات إضافية نحو تسريح الجماعات المسلحة وإدماج عناصرها فى هياكل الدولة أو القطاع الخاص «بحسب نص الأستقرار السياسى الليبي».

ووصل الجنرال باولو سيرا، الخميس، إلى العاصمة طرابلس للتشاور مع المجلس الرئاسى ووزارتى الدفاع والداخلية بنظام الوفاق الوطني، حول الخطوات القادمة المطلوبة لتنفيذ الترتيبات التأمينية الموقتة المنصوص عليها فى الأستقرار السياسى الليبى.

واصدر ت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، فى بيان لها اليوم، إن الجنرال باولو سيرا «ناقش مع نظرائه طرق ترسيخ وقف إطلاق اللهيب الأخير المبرم بين الجماعات المسلحة فى طرابلس، إضافة إلى تسريح هذه الجماعات وإدماجها».

واصدر الجنرال سيرا: «أشجع كافة الأطراف التأمينية فى طرابلس على التنفيذ السريع لاتفاق وقف إطلاق اللهيب الأخير الذى قام بتيسيره كل من المجلس الرئاسى ووزيرى الدفاع والداخلية». وأضاف: «إن طرابلس هى عاصمة كل الليبيين، ويستحق سكان طرابلس العيش فى سلام وتأمين، وأن تكون حياتهم خالية من الخوف والاحتياج».

كما شدد الجنرال سيرا على «الحاجة إلى الإسراع بتفعيل الجيش والواجبة والحرس الرئاسى فى العاصمة»، مؤكدًا أن هذه القوات «يجب أن تعمل وفقًا لهيكل قيادة مشترك موحد تحت سيطرة مدنية، وأن تكون شاملة لكافة الأطراف العسكرية والتأمينية فى البلاد».

المصدر : مصر ناين