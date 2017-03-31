ينعقد اليوم الجمعة الاجتماع الثانى للجمعية العمومية بالنادي المصري، حيث بلغ أعداد الذين حضروا الجمعية أمس الخميس 1339 عضواً من إجمالى أعداد من له حق الحضور 2978 عضواً، وكان من المفترض لاكتمال النصاب القانونى أن يحضر 1489 عضواً، جراء ذلك تقرر استكمال انعقاد الجمعية العمومية ظهر اليوم. وتقرر دخول الأعضاء من البوابة البحرية الملاصقة لصالة عادل خير الله.

وجدد مجلس إدارة النادى المصرى دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للحضور بعد ظهر اليوم فى تمام الساعة الواحدة والى أن الساعة الثامنة مساءً لمناقشة جدول الأعمال والميزانية الخاصة بالسنة المنقضى.

المصدر : مصر ناين