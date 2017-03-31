اصدر ت إدارة الإطفاء والإنقاذ بمدينة أتلانتا الأمريكية، إن بعض ا من الطريق السريع رقم 85 بالمدينة انهار ل حريق أسفل أحد الجسور.

ولم ترد تقارير على الفور بسقوط ضحايا جراء الحادث الذى وقع أمس الخميس، ولكن إدارة الإطفاء والإنقاذ اصدر ت على موقع تويتر إن جميع الحارات على الطريق أغلقت وإن على السكان تجنب المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما الذى يحترق أسفل الجسر، غير أن صورا لمحطة تلفزيونية محلية أظهرت ألسنة لهب برتاصدر ية اللون ودخانا أسود كثيفا ينبعث فوق الطريق بينما توقف طابور من السيارات على اتجاهى الطريق.

وازدحمت الطرق والشوارع القريبة بالسيارات حسبما أظهرت خرائط التكدس المرورى على الإنترنت. ولم يتسن على الفور تحديد أعداد الحارات المرورية التى انهارت بالطريق ل الدخان الكثيف.

وأظهرت صورة منشورة على تويتر لمحطة (دبليو.إس.بي) التلفزيونية المحلية براميل ولفائف أسفل الجسر، وذكرت المحطة أن فرق إطفاء استدعيت من مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولى القر

المصدر : مصر ناين