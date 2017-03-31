حقق فيلم “Power Rangers” والذى يعرض فى أكثر من 3500 سينما حول العالم، إيرادات تقدر بـ 65 مليون دولار أمريكى فقط حسبما أكد موقع box office mojo.

الفيلم تدور أحداثه حول 5 شباب يتعرضون لمصدر طاقة غير معروف فتصبح لديهم قوى خارقة ويتم تدريبهم على استخدامها ليصبحوا أبطالا ويتصدون لساحرة شريرة لديها قوى عظيمة وينقذون العالم.

العمل يشارك فى بطولته كل من إليزابيث بانكس وداكر مونتجمرى ونعومى سكوت وودى لين وبريان كرانستون وبيل هادر ومات شيفلى وكودى كيرسلى وديفيد دينمان وروبرت مولونى وأنجالى جاى وسارة جراى ومن تأليف جون جيتان وكتب القصة مات سازيما ومن إخراج Dean Israelite.





المصدر : مصر ناين