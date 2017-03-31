ألقى رجال مباحث قسم واجبة ثان مدينة نصر القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف.

كانت البداية بتلقى رجال المباحث، بلاغا من “إيمان. إ .م” 29 سنة، موظفة، أفادت فيه بأنها أثناء سيرها فى طريق النصر أمام نادى السكة الحديد، فوجئت بدراجة بخارية “بدون لوحات” يستقلها شخصان خطفا هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة كلا من “سمير.م.ع” 43 سنة، عاطل وسابق اتهامه بسرقة مسكن فى القضية رقم 2244 جنح يباب الشعرية لسنة 2013 ومطلوب حبسه سنة بتهمة التبديد فى القضية رقم 41036 جنح حلوان لسنة 2008 و”محمو.د.ك ع” 35 سنة،عاطل.

بإعداد الاكمنة ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين أثناء استقلالهما دراجة بخارية “بدون لوحات” ملك وقيادة الثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبيع الهاتف المحمول.

وبتطوير مناقشتهما اعترف اللصين بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف والهروب باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة كما اعترفا بارتكاب 3 حوادث أخرى بذات الأسلوب .

وبإرشادهما ضبط رجال المباحث المسروقات لدى عميلتهما “سيئة النية” سابق اتهامها فى 5 قضايا آخرها برقم 2278 جنح منشأة ناصر لسنة 2017 ” ضرب ” ومطلوب حبسها 6 أشهر بتهمة التبديد فى القضية رقم 6561 جنح منشاة ناصر لسنة 2012 ” تبديد”.

تحرر للمتهمين المحضر اللازم وبإحالتهما إلى نيابة ثان مدينة نصر قررت برئاسة شريف مختار حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين