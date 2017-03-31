يتفقد رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، جولات على مختلف مستشفيات محافظة الأقصر، وذلك للتفتيش عليها وكشف مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخلها، ورصد المخالفات التى قد يشهدونها بالمستشفيات.

واصدر الدكتور محمد خليل أبو المجد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن الجولة تستهدف التفتيش على المستشفيات لقياس مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بداخل المستشفيات الحكومية، والكشف عن وجود أية مخالفات إدارية بها، وهى مستشفيات الأقصر الدولى والأقصر السنة ومستشفيات إسنا وأرمنت والقرنة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة فى تصريح صحفى، أن تلك الجولات تأتى فى إطار الحرص على حصول المواطن الأقصرى على حقوقه فى الرعاية الطبية، والتصدى للمخالفات التى يتحملها المريض فى نهاية الأمر، مشيراً إلى أنها سوف تستمر خلال اليومين القادمين، لتشمل كافة مستشفيات محافظة الأقصر.

المصدر : مصر ناين