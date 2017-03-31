تختلف الملامح دائما فى كل مرحلة من المراحل العمرية للإنسان، فأحيانا نجد صورا لأشخاص لم تتقارب ملامحهم فى مرحلة النضوج والعكس، وذلك نجده أيضا عند نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب.



ويرصد “اليوم السابع” نجوم الصالات فى مرحلة الطفولة بالتقرير التالى:

1- أحمد الأحمر ميسى اليد

لا تختلف ملامح أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك والمنتخب الوطنى كثيرا فى مرحلة الطفولة، فنجد تقاربا كبيرا فى ملامحه وهو صغير وشكله حالياً.

أحمد الأحمر

2- علاء أبو القاسم بطل السلاح

علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى صاحب الميدالية الفضية فى سلاح الشيش بأولمبياد لندن 2012، نجد ملامحه تختلف كثيرا عن ما هو عليه الآن.



علاء ابو القاسم

3- عبد الله عبد السلام فتى الطائرة

الفتى الأسمر لمنتخب الكرة الطائرة عبد الله عبد السلام لاعب نادى طلائع الجيش الحالى تبدو ملامحه كما هى لا تختلف كثيرا، ويظهر عليه ملامح الطيبة كما هو معروف عنه بأخلاقه الحميدة، حيث يتخده اللاعبون الصغار مثالا يحتذى به من الناحية الفنية والأخلاقية.



عبد الله عبد السلام

4- إسلام حسن جوكر الأحمر

تختلف ملامح إسلام حسن صانع ألعاب منتخب كرة اليد والنادى الأهلي الحالى فى مرحلة الصغر، حيث إنه يعد حاليا من أبرز نجوم اللعبة فى القلعة الحمراء لما اكتسبه من خبرات.



إسلام حسن

5- محمد إيهاب رباع الأولمبياد

يعد محمد إيهاب صاحب برونزية رفع الأثاصدر فى أولمبياد رى ودى جانيرو من أكثر اللاعبين الذى تختلف ملامحهم فى مرحة الطفولة.



محمد إيهاب

6- شروق فؤاد

كما أن شروق فؤاد نجمة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى تظهر على ملامحها فى الطفولة جانب كبير من الهدوء.



شروق فؤاد

7- مريم مصطفى

أما مريم مصطفى ليبرو فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فتظهر على ملامحها فى الصغر جانب الشقاوة والمرح، حيث تعد من أبرز لاعبات النادى الأهلى.



مريم مصطفى

8- مى هشام

مى هشام لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أيضا ملامحها مختلفة وهى فى مرحلة الصغر، وتعد من أبرز نجمات اليد فى القلعة الحمراء.



مى هشام

المصدر : مصر ناين