سلط الموقع الأمريكى AndroidyAuthority الضوء على ميزة جديدة بهاتفى جلاكسى s8 و s8 بلس، إذ يرسل الهاتفان للمستخدمين رسالة تلقائية تطالبهم بمسح عدسة الكاميرا لالتقاط صور أظهر وأنقى.

ورغم أن عملية مسح عدسة الكاميرا من النصائح البسيطة التى يعرفها جميع المستخدمين للحصول على صور احترافية، إلا أنها كانت خطوة ذكية من سامسونج لدمجها تلقائيا وتذكير المستخدمين بتنظيف عدسة الكاميرا .

وتظهر الرسالة داخل الكاميرا ولا يتم عرضها إلا بعد تسجيل بصمة إصبع واحدة على الأقل على الجهاز والبدء فى استخدام الماسح الضوئى على ظهره كوسيلة للمصادقة، إذ تعرف الشركة الكورية الجنوبية أن الكثير من الناس سوف يلمسون الكاميرا دون قصد عند محاولة الوصول لماسح البصمة.

المصدر : مصر ناين