رحب بهاء مجدى، ظهير أيسر الإسماعيلى، بالرحيل إلى سموحة خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى عرضا رسميا من الفريق السكندرى للانتاصدر إليه وتدعيم مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة عمر سعد بقطع فى الرباط الصليبى وإجراء عملية جراحية، إضافة إلى إعلان أيمن أشرف عدم التجديد ورغبته فى الرحيل عن مدينة الإسكندرية والانضمام لأحد فرق القاهرة غالباً سيكون الأهلي.

وشدد بهاء مجدى أنه لا يعلم موقفه من الاستمرار مع الإسماعيلى أو رحيله ولا يمانع فى الرحيل لسموحة، بعدما تلقى عرضا ماديا مناسبا، خاصة فى ظل تمسك سموحة به، لاسيما أن العرض لمصلحة الدراويش لتحقيق عائد مادى من بيعه، لاسيما أن عقده معهم ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع فى يناير المقبل لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه، بخلاف أن إدارة الإسماعيلى تجاهلت التجديد له منذ بداية الموسم الحالى رغم أنه من العناصر الأساسية فى صفوف الدراويش.

المصدر : مصر ناين