يواجه، اليوم الجمعة، فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أيمن صلاح، نظيره سبورتنج فى إطار مباريات الجولة التاسعة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

الأهلي يواجه الجيش فى دورى محترفى كرة اليد

كما تشهد هذه الجولة فى دورى محترفى كرة اليد مواجهات مهمة بين كل من: الطيران مع الجزيرة، والأوليمبى مع الزهور، وهليوبوليس مع سموحة، و6 أكتوبر مع أصحاب الجياد، والحوار مع الشمس.

إقامة الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد بكره السبت

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة بدورى محترفى كرة اليد يوم 1 أبريل المقبل بمواجهات بين كل من الأولمبى مع الزمالك، وسبورتنج مع الزهور، و6 أكتوبر مع سموحة، وهليوبوليس مع أصحاب الجياد، والحوار مع طلائع الجيش، والأهلى مع الشمس.

ومن ناحية أخرى يقام قبل النهائى لكأس كرة اليد لمواليد 96 يوم 1 مايو المقبل على صالة الأوليمبى، بمواجهات بين الأهلي مع الزمالك، والطيران مع الأولمبى.

أما على صعيد منافسات دور قبل نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال المقرر له يوم 11 مايو المقبل، فيتنافس كل من الأهلي مع هليوبوليس، وسموحة مع سبورتنج، على أن يقام النهائى فى اليوم التالى.

وكان قد شهد دور ربع النهائى فى كأس مصر لكرة اليد للرجال الذى أقيم الثلاثاء الماضى، خروج الزمالك بعد الخسارة من سبورتنج بنتيجة 23 / 19 فى لقاء شهد اعتراضا على التحكيم.

المصدر : مصر ناين