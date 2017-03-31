ألتقى محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية المفوض فى نظام الوفاق الليبية مع “بياتا شيدوا” رئيسة الوزراء البولندية بمقر رئاسة الوزراء للنظام البولندية بالعاصمة وارسو.

وبحسب المكتب الاعلامى لوزارة الخارجية بنظام الوفاق الليبية فى تصريح مساء اليوم،لـ “بوابة افريقيا الاخبارية”، فقد تناول الاجتماع العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ،كما تم مناقشة مسألة إستئناف عمل السفارة البولندية بالعاصمة طرابلس وإمكانية رجوع الشركات البولندية المختلفة للعمل فى ليبيا.

وأضاف المكتب أنه تم التطرق إلى مسألة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها والعلاقات الليبية مع الاتحاد الأوروبى وسبل تطويرها بما يحقق الأستقرار للشعب الليبى العظيم.

وأشارت السيدة باتا شيدو رئيسة وزراء النظام البولندية إلى الأهمية الكبيرة للعلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وبدوره أشار محمد سيالة وزير الخارجية الليبية إلى الأهمية الخاصة لتطوير التعاون الثنائى الليبى والبولندى فى المجالات كافة بما يحقق الرخاء والأزدهار للبلدين، وقد وجه الوزير محمد سيالة الدعوة لباتا شيدو رئيسة النظام البولندية لزيارة العاصمة الليبية طرابلس لما للعلاقات الليبية البولندية من أهمية تاريخية ولمتانة الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

المصدر : مصر ناين