وسّعت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الصلاحيات الممنوحة للجيش الأمريكى، لتنفيذ ضربات فى الصومال ضد متمردى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما أعلن البنتاغون الخميس.

واصدر مسؤول فى وزارة الدفاع طلب عدم كشف اسمه، إنّ الجيش الأمريكى بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة إليه لن يكون مضطراً إلى تبرير الدفاع الشرعى عن النفس لشنّ ضربات جوية، وسيكون قادراً على شنّ قصف يتخذ طابعاً هجومياً إلى حد أكبر.

كذلك، تُعطى تلك الصلاحيات مزيداً من الاستقلالية فى اتخاذ قرار بشن الضربات إلى قائد القوات الأمريكية فى أفريقيا الجنرال توماس والدوزر.

واصدر المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس فى بيان إن “الرئيس وافق على اقتراح من وزارة الدفاع لتنفيذ أعمال (…) إضافية لدعم” قوة الاتحاد الافريقى فى الصومال (اميسوم).

وأضاف أن هذا الدعم الأمريكى “سيتيح زيادة الضغط” على حركة الشباب، ويتماشى هذا القرار مع ميل إدارة ترامب الى توسيع صلاحيات الجيش خصوصاً فى ما يتعلق بالسماح بشن ضربات ذات طابع هجومى إلى حد أكبر فى بعض البلدان، وكان الجنرال توماس والدوزر قد أكد الجمعة أن قرار زيادة صلاحياته بات قريبا، ورحب بهذه الخطوة.

المصدر : مصر ناين