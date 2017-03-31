ظهرت صورة جديدة للمرحلة قبل النهائية من إنتاج هاتف آيفون 8، والتى يمكن أن تضع حدا للنقاش المستمر حول المكان الذى ستختاره أبل لوضع مستشعر بصمة الإصبع من أجل إتاحة المجال لشاشة الكاملة التى ستمتد من الحافة إلى الحافة، وأظهرت الصورة أن مستشعر بصمة الإصبع سيكون بالجانب الخلفى من الهاتف، أسفل شعار أبل.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فسيكون هذا الأمر بعض ا من خطة أبل لإضافة تقنية التعرف على الوجه .



آيفون 8

وأشار المصدر إلى أن التسربات الأخرى المنتشرة فى جميع أنحاء شبكة الإنترنت لا تبدو مشابهة للمنتج النهائى، ولكن مع بعض الاستثناءات.

وذكرت العديد من التقارير أن مستشعر بصمة الإصبع، سيوضع تحت الشاشة لإفساح المجال لشاشة الكبيرة من الحافة إلى الحافة، ولكن ترغب أبل فى مواكبة المنافسين، ونقل المستشعر إلى البعض الخلفى من الهاتف، ويعتقد أن هذا الأمر صمم خصيصا لاستيعاب إضافة تقنية التعرف على الوجه.

المصدر : مصر ناين