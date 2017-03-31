تعقد، اليوم الجمعة، اليوم الثانى للجمعية العمومية العادية لنادى الصيد لمناقشة الحساب الختامى والميزانية الخاصة بالنادى عن السنة الماضى، حيث لم يكتمل النصاب القانونى أمس الخميس، وتم تأجيلها إلى اليوم، بعد تسجيل 571 عضوا فقط أسماء بالكشوف من إجمال أعداد الأعضاء المسددين للاشتراكات عن السنة المالى 2016 وأعدادهم 92863 عضوا.

ومن المقرر أن يكتمل النصاب اليوم بحضور 1000 + 1، الى أن يتم عقدها ومناقشة جدول الأعمال. يذكر أن محضر اجتماع العمومية لنادى الصيد سيناقش ميزانية النادى المقدمة من مجلس الإدارة برئاسة عمرو السعيد، والحساب الختامى للسنة المالية واللائحة الداخلية وبعض مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

المصدر : مصر ناين