كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين القاهرة بسرعة التحريات حول السجل الإجرامى للمتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل خلف حى مصر القديمة، كما قررت النيابة السنةة حجزهم 24 ساعة لحين وصول التحريات.

ألقى ضباط مباحث قسم واجبة مصر القديمة، القبض على كل من محمد ص ز 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 9898 لسنة 2007م جنح الجمالية ” سرقة متجر”، و”عبد المنعم ع م” 40 سنة، عاطل، و” أحمد ع ش” 34 سنة، عاطل، لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب داخل عقار ملك الأول، وكائن بمنطقة عزبة الصفيح، خلف حى مصر القديمة.

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم اثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بحوزتهم على أدوات تنقيب عبارة عن (أعداد 3 غلق ,، أعداد 2 فأس، كريك، أعداد 3 سلاح ابيض ” مطواة قرن غزال، 2 سنجة “) كما عثر داخل العقار على حفره قطرها 2 × 2 متر بعمق 10 متر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين