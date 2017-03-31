أكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إطلاق أكبر حملة وقائية للكشف المبكر عن فيروس سى بجميع مراكز المحافظة، تضم السنةلين بالمصالح الحكومية وطلاب الجامعات والسنةلين بالخارج والمتبرعين لبنوك الدم والمرضى المحتجزين بالمستشفيات ونزلاء السجون، كما سيتم التعاون مع بنك الدم المركزى لمعرفة أسماء المتبرعين الحاملين لفيروس سى للتواصل معهم وعلاجهم بشكل فورى .

واصدر وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه تم علاج 63 الف شخص من فيروس سى بكافة مراكز ومدن المحافظة، كما تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار الخاصة بالمتقدمين للمستشفيات الحكومية، مشيرا إلى صرف علاج فيروس سى بالمجان لجميع الحالات التى تثبت إيجابيتها بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” الذى قام بتوريد 42 ألف جرعة علاج و18 ألف جرعة مقدمة من صندوق الزكاة الشوف لمشيخة الازهر الشريف بالاضافة الجرعات الالان ة التى قدمها صندوق دعم الدواء بمحافظة البحيرة .

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة على تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على كافة الأمراض المتوطنة خاصة الفيروسات الكبدية، لافتا إلى تحويل مستشفى التكامل بدنشال الشوفة لمركز دمنهور إلى أكبر مركز لعلاج الكبد بالمحافظة بتكلفة 50 مليون جنيه تخفيفا عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة خاصة محدودى الدخل وانه جارى تجهيز المستشفى على أعلى مستوى وفقا للمعايير الطبية الدولية .



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المصدر : مصر ناين