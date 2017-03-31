يُحيى الفريق الغنائى مسار إجبارى حفلا غنائيا بأحد أماكن السهر الشهيرة التى تقع فى قلب القاهرة بمنطقةالباشمهندسين، وذلك 20 أبريل المقبل، وهو الحفل الذى سيأتى بعد مشاركته فى مهرجان “طالعين ع الجنوب” المقرر إقامته فى مرسى علم ولمدة 3 أيام فى الفترة من 14 إلى 17 أبريل، تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم.

فريق مسار إجبارى أحيا مؤخرا حفلين غنائيين فى الإسكندرية، كما وقفوا فى حفل آخر أمام فريق “شارموفرز” تحت عنوان sound clash، وهو الحفل الذى شهد حضور الشاب خالد والمطرب الشعبى أحمد شيبة، وأقيمت حفلات “ساوند كلاش” للمرة الثالثة، إذ كانت المواجهة الأولى بين كايروكى وفى منتصف البلد والمواجهة الثانية بين كايروكى وشارموفرز، وسبق ذلك صنف ية أخرى من الحفلات بعنوان battle of bands عبارة عن أن كل فريق غنائى يكون له المسرح الخاص به والإضاءة والديكورات ومؤسسات الصوت التى تخصه، ويغنى أغانيه، ولكن بالتناوب مع الفريق المنافس، ويغنى فريق أغنية ثم يرد عليه فريق آخر بأغنية، ويعاود الفريق الأول ليرد بأغنية، وهكذا يستمر الحفل، فى منتصف تنافس فنى شديد للاستحواذ على إعجاب الحضور، وفى نهاية الحفل يصوت الجمهور على الفريق الذى أعجبه أكثر، ويحدد من الفائز فى هذا الصراع الفنى.

المصدر : مصر ناين