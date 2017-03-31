اصدر ت النظام الموريتانية، إنها أنهت كل الاستعدادات لتنظيم موسم الحج الخاص بالحجاج الموريتانيين، وإن تكاليف الحج للموسم الجارى بلغت ما يعادل أربعة آلاف ومائتى دولار أمريكى للحاج الموريتانى.

واصدر الدكتور أحمد ولد أهل داؤود مساء الخميس، إن بلاده إتفقت مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية على تحديد أعداد الحجاج الموريتانيين بثلاثة آلاف ومائتى حاج ، وتم ابرام عقود السكن فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعقد اتفاق بين الموريتانية للطيران والشركة السعودية للطيران يقضى بأن يكون ذهاب الفوج الأول من الحجاج الموريتانيين يوم الخامس عشر من أغسطس ، على أن تكون الرجوع فى سبتمبر.

المصدر : مصر ناين