الأهلي فى مواجهة وادى دجلة بنهائى كأس مصر لـ سيدات الطائرة
يواجه اليوم الجمعة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، نظيره وادى دجلة فى إطار نهائى كأس مصر على صالة اتحاد الواجبة .
كان قد تأهل فريق الأهلي إلى نصف النهائى بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3 /0، فيما تأهل وادى دجلة بعد الفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة على صالة اتحاد الواجبة أيضا .
يذكر أن دورى سيدات الطائرة توقف حاليًا تمهيدًا لمشاركة الأهلي فى بطولة أفريقيا، المقرر لها شهر أبريل المقبل .
المصدر : مصر ناين
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