يواجه اليوم الجمعة فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، نظيره وادى دجلة فى إطار نهائى كأس مصر على صالة اتحاد الواجبة .

كان قد تأهل فريق الأهلي إلى نصف النهائى بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 3 /0، فيما تأهل وادى دجلة بعد الفوز على أصحاب الجياد بنفس النتيجة على صالة اتحاد الواجبة أيضا .

يذكر أن دورى سيدات الطائرة توقف حاليًا تمهيدًا لمشاركة الأهلي فى بطولة أفريقيا، المقرر لها شهر أبريل المقبل .

المصدر : مصر ناين