عاد الرئيس السودانى، عمر البشير، إلى الخرطوم الخميس، بعد ترؤسه وفد بلاده المشارك فى أعمال القمة العربيةالـ28، التى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان .

وكان فى استقبال البشير بمطار الخرطوم الدولى، نائبه الأول الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، وأعداد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين بالدولة.

واصدر وزير الخارجية ، إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن خطاب السودان أمام القمة العربية، الذى قدمه الرئيس البشير، اشتمل على كل القضايا العربية فى اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال.

المصدر : مصر ناين