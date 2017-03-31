الرئيس السودانى يعود إلى الخرطوم بعد مشاركته فى القمة العربية بعمان
عاد الرئيس السودانى، عمر البشير، إلى الخرطوم الخميس، بعد ترؤسه وفد بلاده المشارك فى أعمال القمة العربيةالـ28، التى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان .
وكان فى استقبال البشير بمطار الخرطوم الدولى، نائبه الأول الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، وأعداد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين بالدولة.
واصدر وزير الخارجية ، إبراهيم غندور، فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، إن خطاب السودان أمام القمة العربية، الذى قدمه الرئيس البشير، اشتمل على كل القضايا العربية فى اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال.
المصدر : مصر ناين
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