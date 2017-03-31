يسافر الفريق الكروى بنادى الزمالك إلى الإسكندرية اليوم الجمعة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة بكره السبت، فى الأسبوع الـ 23 للدورى باستاد برج العرب، حيث سيخوض الفريق مرانه بالإسكندرية فى الخامسة مساء.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك قائمة مباراة سموحة، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الـ23 بالدورى. وجاءت القائمة كالتالى: “جنش – عمر صلاح – على جبر – إسلام جمال – شوقي السعيد – أحمد توفيق – طارق حامد – أحمد فتوح – دونجا – أسامة إبراهيم – معروف يوسف – أيمن حفني – مصطفى قام بفتحي – محمد إبراهيم – أحمد رفعت – حسام باولو – باسم مرسى – ستانلى”.

وشهدت القائمة استبعاد كل من أحمد الشناوى وشيكابالا لأسباب فنية، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش ومحمد ناصف وحسنى قام بفتحى وأحمد جعفر وصلاح ريكو، وإبراهيم صلاح.

المصدر : مصر ناين