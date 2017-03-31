اصدر مهند دليكان، رئيس وفد مجموعة موسكو للمعارضة السورية، إن تشكيل وفد معارضة موحد سيكون خطوة منطقية.

وأضاف دليكان، فى مؤتمر صحفى فى جنيف الخميس -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية – “إننا بحاجة إلى تشكيل وفد موحد فى وقت قريب، ولكن لا يجب أن يكون غير متمايز”، وشوف قائلا ” إن الأطراف المعنية تتخذ إجراءات لأن الوضع الحالى ينص على ضرورة تكوين شبه هذا الوفد“.

وأظهر دليكان أن تشكيل وفد موحد يضم مشبه ين عن مجموعة موسكو ومجموعة القاهرة ومجموعة المعارضة السورية ومقرها الرياض سيمهد الطريق لإجراء محادثات مباشرة مع النظام السورية، وأضاف “إن ذلك سيكون خطوة منطقية نحو المحادثات المباشرة المؤدية إلى حل سياسى“.

يذكر أن الجولة الخامسة من المحادثات السورية فى جنيف بدأت يوم 23 مارس الجارى ، ويجرى النظر فى أربعة جوانب من التسوية السورية (تشكيل نظام، ووضع دستور وإجراء الانتخابات ومكافحة الإرهاب).

المصدر : مصر ناين