يحل فريق وادى دجلة فى السادسة من مساء اليوم، الجمعة، ضيفاً ثقيلاً على النصر للتعدين باستاد أسوان فى إطار منافسات الجولة الـ23 للدورى.

وتُستأنف اليوم، الجمعة، بطولة الدورى بعد فترة توقف دامت ثلاثة أسابيع تقريباً ل مشاركات الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا، وكذلك خوض منتخبنا الأول مباراة ودية أمام توجو فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة استعداداً لتونس فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويجرى وراء الفريق الدجلاوى بقيادة مدربه أحمد حسام “ميدو” لاستكمال عروضه القوية، التى كان آخرها الفوز العريض على الإنتاج الحربى (1/5) قبل توقف الدوري.

فيما يحاول فريق التعدين تحقيق الفوز مُستغلاً سنةل الأرض من أجل تحسين ترتيبه فى الدورى، واستكمال الحلم الصعب بالبقاء فى الدورى الممتاز. ويحتل دجلة المركز التاسع فيما يحتل التعدين المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

المصدر : مصر ناين