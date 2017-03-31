تشارك الفنانة سلوى عثمان خلال السباق الرمضانى المقبل فى عدة أعمال درامية، منها مسلسل “الزيبق”، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم كريم عبد العزيز السباق الرمضانى المقبل، وتجسد “عثمان” ضمن أحداث العمل دور والدته، وهو من تأليف وليد يوسف، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته شريف منير وطلعت زكريا وكارمن لبس وسهر الصايغ ومحمد حسنى وآخرين.

وتتواجد “عثمان” أيضا فى حلقات مسلسل “رمضان كريم”، والذى يشهد أولى تجارب المنتج أحمد السبكى فى عالم الإنتاج التليفزيونى، ومقرر عرضه أيضا خلال سباق رمضان المقبل، وتجسد ضمن أحداثه دور والدة بطلتى العمل روبى وريهام عبد الغفور، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد لطفى، ونجلاء بدر، وسلوى محمد على، وسهر الصايغ، ونسرين أمين، وروجينا، وشيرين الطحان، وأحمد صيام، وصبرى فواز، وأنسنة سالوسة، وأعداد آخر من النجوم، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتعد سلوى عثمان من الفنانات اللاتى برعن فى تجسيد شخصية الأم رغم عدم تسليط الضوء عليها، وتميزت بأدءا الأدور الإجتماعية التراجيدية والكوميدية، وهى ابنة الفنان القدير عثمان محمد على.

المصدر : مصر ناين