ألقى رجال الرقابة الإدارية بسوهاج، القبض على 3 أشخاص زوروا محررات للاستيلاء على 34 فدانا شوفة للهيئة السنةة للمشروعات والتنمية، بناحية الكوامل بسوهاج.

وعقب استئذان النيابة السنةة والاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المنشأة، استهدف رجال الرقابة الإدارية كل من “أ. ل” 42 سنةا، و”أشرف. ش” 45 سنةا، مالكي مطاحن شكر الله، و”م.أ” 30 سنةا، حاصل على دبلوم ثانوى زراعى؛ لقيامهم باصطناع محررات مزورة لاستخدامها فـي الاستيلاء على أراض مساحتها 34 فدانا كائنة بناحية الكوامل دائرة المركز شوفة للهيئة السنةة للمشروعات والتنمية وتقديم تلك المحررات للشهر العقاري، وتم ضبطهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1034 إداري مركز واجبة المنشأة لسنة 2017، وبالعرض على النيابة السنةة قررت حبسهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين