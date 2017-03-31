اصدر أيمن جابر مسئول قسم الطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أنه لا صحة لما تردد حول تقديم الخدمات الطبية يمستشفى النساء والتوليد التى افتتحت مؤخرا في ديسمبر الماضى فى المقابل رسوم مادية .

وأكد “جابر” فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” انه يتم تقديم الخدمات الطبية الطارئة للحالات الحرجة بالمستشفى على مدار 24 ساعة بالمجان.

وأظهر أنه تم مؤخرا افتتاح مستشفي النسا والتوليد التخصصي والتشغيل التجريبى فى الاول من يناير 2017 استمرارا لجرى وراء مديرية الشئون الصحية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطن البورسعيدى يقوم بتقديم الخدمة فريق طبى مؤهل من أطباء النساء والتوليد بالمحافظة .

المصدر : مصر ناين