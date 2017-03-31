أطلقت شركة الكورية الجنوبية سامسونج العملاقة هواتفها الذكية الحديثة جلاكسى S8 و S8 بلس، والتى تأتى مع تصميم أنيق وحديث، ومساعد شخصى صوتى يحمل اسم “بيكسى”، وإذا كنت تريد معرفة الفرق بين جلاكسى S8 والهاتف السابق للشركة جلاكسى S7، فنرصد فيما يلى مقارنة بينهما حسب المواصفات.

– الشاشة

سامسونج جلاكسى S8: 5.8 بوصة (14402960 x) سوبر أمولد

سامسونج جلاكسى S7: 5.1 بوصة (14402560 x) سوبر أمولد

– المعالج

سامسونج جلاكسى S8: كوالكوم سنابدراجون 835

سامسونج جلاكسى S7: كوالكوم سنابدراجون 820

– الكاميرا

سامسونج جلاكسى S8: كاميرا خلفية 12MP مع فلاش، وكاميرا أمامية 8MP

سامسونج جلاكسى S7: كاميرا خلفية 12MP مع فلاش، وكاميرا أمامية 5MP

– نظام التشغيل

سامسونج جلاكسى S8: أندرويد نوجا 7.0

سامسونج جلاكسى S7: الروبوت لولى بوب 6.0

– البطارية

سامسونج جلاكسى S8: 3,000mAh

سامسونج جلاكسى S7: 3,000mAh

– مساحة التخزين

سامسونج جلاكسى S8: GB RAM4 ، ومساحة التخزين الداخلية 64GB (قابلة للتوسيع تصل إلى 265GB)

سامسونج جلاكسى S7: GB RAM4 ، ومساحة التخزين الداخلية 32GB التخزين الداخلية (غير قابلة للتوسيع)

المصدر : مصر ناين