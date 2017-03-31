يلتقى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة طلائع الجيش فريق إف إتش سى أحد أندية الدرجة الثالثة ودياً، على استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويستعد الطلائع لمواجهة الداخلية المقرر لها 5 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للدورى.

وكان الطلائع قد حقق فوزًا وديًا الأحد الماضى على نظيره إنبى على استاد جهاز الرياضة العسكرى بهدف دون رد، سجله خالد سطوحى فى إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى السنة، ثم واجه ناصر الفكرية أمس الخميس.

المصدر : مصر ناين