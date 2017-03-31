أعلن التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى، أن أقل من ألف متشدد لا يزالون فى الموصل، حيث تخوض القوات العراقية معارك شرسة بدعم من التحالف لطرد مقاتلى التنظيم من الموصل .

واصدر المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل جو سكروكا فى تصريحات أوردتها قناة “سكاى نيوز” إن أعداد المتشددين كان “يناهز ألفين” لدى بدء الهجوم على غرب الموصل منتصف فبراير الماضى ، إلا ان أعداد المقاتلين قد قل إلى نحو ألف حاليا .

وأظهر أن تنظيم داعش الارهابيه يتعمد دفع التحالف إلى ارتكاب أخطاء عبر جمع المدنيين فى مبان، ثم محاولة تعريضها لغارات جوية، وأضاف أن “تنظيم داعش الارهابيه يدفع مدنيين إلى دخول مبنى ويحاول حض التحالف على شن هجوم” للاستفادة من “استياء الرأى السنة” ومن مناخ “الرعب“.

المصدر : مصر ناين