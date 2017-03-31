تمكن ضباط واجبة مباحث الآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار، من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، عقب ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام “أحمد . ع . ا” 45 سنة سنةل ويقيم شارع القاضى ببندر أخميم بالحفر والتنقيب كشفاً عن الآثار بمنزله .

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط القسم، بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز أخميم، استهدفت منزل المتحرى عنه، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض “مطواة” و” 3.5 ” قرص مخدر، كما تم ضبط كل من “السيد . س . ع” 28 سنة سنةل، “محمد . م . ع” 30 سنة حاصل على دبلوم ثانوى صناعى، “عماد. ت . ا” 26 سنة سنةل، “علاء . ا . ى” 19 سنة حداد مسلح، “أشرف .م م” 23 سنة نجار ويقيمون دائرة المركز.

وعثر على حفرة مستطيلة الشكل بأبعاد 1.90 سم × 2 متر وعمق 10 أمتار تنتهى بسرداب يقام بفتح للجهة الجنوبية وسرداب آخر يقام بفتح للجهة الشرقية، كما عثر على شواهد أثرية عبارة عن مجموعة كسر فخار وبعض الأحجار الأثرية، وبمعاينة الحفر بمعرفة لجنة الآثار أفادت بأنه أثرى وبقصد التنقيب والكشف عن الآثار، تم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب كشفاً عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1630 إدارى مركز أخميم لسنة 2017 وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين