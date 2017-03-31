دعت سفارة فرنسا فى الصين الفرنسيين، إلى “اكبر قدر من التيقظ” بعد تعرض فرنسى الاربعاء لاعتداء بالسلاح الابيض فى شنغهاى.

وهرب المعتدى بعد تدخل الزميل الصينى للفرنسى لاسعافه، لكن الواجبة القت القبض عليه، وفق ما اعلنت السفارة على موقعها. ولم توضح السفارة مدى خطورة اصابة الفرنسي.

ولم يقم البيان اى صلة بين هذا الحادث ومصرع صينى الاحد فى باريس برصاص واجبى فرنسى فى ظروف ملتبسة. ونظم الصينيون على الاثر فى فرنسا تجمعات شهدت صدامات مع الواجبة.

وطالبت بكين فرنسا بحماية مواطنيها اثر الحادث الذى حظى بتغطية اعلامية واسعة فى الصين، ويندر ان يتعرض غربيون لاعتداءات فى الصين. وفى 2015، تعرض فرنسى لهجوم بالسيف فى 2015 فى بكين قتلت خلاله زوجته.

المصدر : مصر ناين