ألقى رجال مباحث البساتين القبض على عاطل وصاحب مخزن خردة لاتهامهما بسرقة الدرجات البخارية وبيعها كقطع غيار.

كانت البداية بتلقى ضباط المباحث معلومات تتهم “محمد .ن .ف” 24 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها برقم 11260 المعادى لسنة 2016 “سرقة مسكن”، بسرقة الدرجات البخارية بأسلوب”توصيل الأسلاك“.

بإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب بسرقة دراجتين بخاريتين وبيعهما لصاحب مخزن خردة بمنطقة إسطبل عنتر.

وبإرشاده ضبط رجال المباحث صاحب المخزن، فاعترف بشراء الدراجتين من المتهم، وضبطت القوة فى حيازته 6 دراجات بخارية “تروسيكل” مطموسة أرقام الشاسيه والموتور، وقطع غيار دراجات عبارة عن “2 تنك، 2 جنط، 2 بطارية”.

بمناقشته عن المضبوطات اعترف بأنها من متحصلات سرقة، وقطع الغيار خاصة بدراجات مستولى عليها قبل تقطيعها لبيعها كقطع غيار.. تحرر للمتهمين المحضر اللازم وقررت نيابة البساتين حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصدر : مصر ناين