اصدر حسين السيد وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بقنا، أن تقرر تأجيل مد فترة التقدم لحجاج الجمعيات إلى 6 إبريل، لإعطاء حجاج بيت الله الفرصه للتقديم، وأنهاء كافة الأوراق المطوبة منهم قبل غلق باب التقديم.

وأضاف “السيد” لـ”اليوم السابع أن وزراة التضامن قررت ذيادة أعداد المشرفين المسافرين للحج هذا السنة، ليصل أعدادهم إلى 9 أشخاص بدل من 6 أفراد عن السنة الماضى، مشيراً أنه سيكون هناك أختبارات لهم قبل السفر لأداء فريض الحج.

مؤكداً :” أن المديرية أرسلت تعوضيات لأرسة التى أنهار منزلهم بمركز أبو تشت صباح اليوم، وتم إرسال مندوب للوقوف على عملية الإعاشة الكاملة للمتتضريين وتقديم سبل الدعم لهم.

المصدر : مصر ناين