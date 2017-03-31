يصور المخرج أحمد شفيق أعدادا من مشوف مسلسله الجديد “الحلال” للنجمات سمية الخشاب ودينا فؤاد ويسر اللوزى، داخل إحدى الشقق بميدان الإسماعيلية بمنطقة مصر الجديدة، إذ عادت أسرة العمل أمس الأربعاء من لبنان بعد قضائها 5 أيام هناك، صورت خلالها بعض ا من أحداث المسلسل بشوارع بيروت، ويستمر التصوير بمنطقة مصر الجديدة يومين ثم ينتقل بعدها مخرج العمل إلى موقع تصوير آخر.

وتجسد “الخشاب” ضمن أحداث العمل دور “دجالة”، تنصب على فئات اجتماعية مختلفة، الأمر الذى يدخلها فى العديد من المشاكل، بعدما ينكشف أمرها، والعمل يعيدها مرة أخرى للدراما الشعبية، كما أنه يجمعها للمرة الثانية بالمؤلفة سماح الحريرى، والتى سبق وقدمت معها مسلسل “الحقيقة والسراب”، مع فيفى عبده ومى عز الدين، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

كان المخرج أحمد شفيق قد انتهى من مونتاج وإعداد البرومو الدعائى الأول للمسلسل “الحلال”، والمقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، إذ انتهى من تصوير نسبة كبيرة من العمل ما بين دهشور وشبرامنت والمنصورية.

ويشهد مسلسل “الحلال” رجوع الفنانة سمية الخشاب لعالم الدراما التليفزيونية بعد تغيبها خلال الموسم الماضى، فضلاً عن رجوع الفنانة دينا فؤاد، التى تغيبت عن سباق دراما رمضان خلال الـ3 أعوام الأخيرة، والعمل يشارك فى بطولته بيومى فؤاد ويسرا اللوزى ولقاء سويدان ومها أحمد وسامية الطربلسى وفادية عبد الغنى وطارق الإبيارى وحسن عيد وآخرون، وهو من تأليف سماح الحريرى، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج صادق الصباح.

المصدر : مصر ناين