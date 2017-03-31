يأتى متصفح كروم من جوجل كروم مع وضع خاص للتصفح المتخفى وهو incognito mode الذى يخفى سجل التصفح عن أعين المتطفلين، ولكن إذا كان المستخدم يلجأ بانتظام هذه الميزة لتصفح الإنترنت وزيارة المواقع الإباحية بكثرة، فإن جوجل سترسل رسالة صغيرة للتنبيه من هذا الأمر، وذكر موقع “ميرور” البريطانى أن تلك الرسالة ستظهر بعد قام بفتح 100 علامة تبويب للتصفح المتخفى ويبدأ ظهور علامة العداد فى الركن العلوى الأيسر.



رمز كروم الجديد

فداخل المتصفح التقليدى يظهر للمستخدم رمز ابتسامه فى الركن العلوى عند قام بفتح أعداد كبير من التطبيقات، ولكن على المتصفح الخفى سيظهر رمز جديد winking face، فعلى الرغم من أن المتصفح فى الوضع المتخفى لا يخزن سجل التصفح الخاص بك، إلا أن الشركة وجدت طريقة جديدة لتنبيه المستخدم من زيادة أعداد التبويبات.

والميزة الجديدة لا تهدف إلا لتنبيه المستخدمين من زيادة أعداد علامات التبويب المفتوحة على المتصفح، ولا يكون هناك أى تأثير على تلك العلامات المفتوحة بالفعل.

المصدر : مصر ناين