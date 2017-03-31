أفادت مصادر محلية سورية، اليوم الجمعة، بدخول قافلة مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة إلى مدينة الرستن فى ريف حمص الشمالى، فى منتصف سوريا، عبر معبر تير معلة.

وذكرت المصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية بأن القافلة تتألف من 38 شاحنة تحمل 21 ألف سلة غذائية، إضافة إلى أدوية أطفال ومواد طبية وملابس شتوية، ودخلت إلى الرستن برفقة وفدين من الهلال الأحمر والأمم المتحدة.

يشار إلى أنه قبل أشهر رفضت قافلة مساعدات شوفة للأمم المتحدة دخول مدينة الرستن، عقب استهداف طائرات الجيش السورى لطريق كان من المقرر أن تسلكه، حسب مصادر فى المعارضة السورية.

ومع اشتداد الصراع السوري، يستخدم سلاح الحصار والتجويع على مدى واسع، وعادة ما تتبادل القوات الحكومية والمعارضة الاتهامات بالتسبب فى منع دخول المساعدات للمدنيين.

المصدر : مصر ناين