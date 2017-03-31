تقدمت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، بطلب استئناف قرار تعليق مرسوم الهجرة الذى يحظر مؤقتا دخول لاجئين ورعايا ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة.

رفعت وزارة العدل الطلب الى محكمة الاستئناف فى الدائرة التاسعة التى تشمل 15 منطقة فى غرب البلاد، وكانت هذه المحكمة نفسها قررت ابقاء تعليق الصيغة الاولى للمرسوم مما شكل ضربة قوية للادارة الأمريكية.

وقرر القاضى الفدرالى من هاواى ديريك واتسون الاربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الاراضى الأمريكية بمرسوم الهجرة الاخير، موضحا انه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذى أصدره قبل اسبوعين أمرا قضائيا أوليا.

وشبه هذا الامر القضائى عادة ليست له مهلة محددة كما اعلن وزير العدل فى ولاية هاواى دوغ تشين ما يعنى انه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم الذى وقعه فى 6 مارس طالما لا يزال موضوع نقاش فى المحاكم.

وكانت هاواى الاولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذى يمنع قدوم اللاجئين من كل انحاء العالم ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

وعلق قاض فدرالى فى سياتل (شمال غرب) فى 3 فبراير العمل بالصيغة الاولى للمرسوم الموقع فى 27 كانون الثاني/يناير، وأكدت القرار محكمة استئناف فدرالية فى التاسع من فبراير فى سان فرنسيسكو، وهى نفسها التى ستنظر فى طلب الاستئناف الاخير الذى تقدمت به الادارة الأمريكية.

واستأنفت النظام الأمريكية فى 18 مارس قرار تعليق جزئيا آخر للمرسوم المعدل اصدره قاض فدرالى فى ميريلاند، وستنظر محكمة استئناف فدرالية فى ريتشموند (فرجينيا) فى الطلب، وتعهدت ادارة ترامب بالمضى قدما الى أن لو اضطرت الى اللجوء الى المحكمة العليا.

المصدر : مصر ناين