أفادت مصادر محلية سورية بنزوح عشرات العائلات من أهالى قرية السلحبية الشرقية بالريف الغربى لمدينة الرقة إلى المرتفعات والتلال المحاذية للمنطقة، عقب فيضان قناة البليخ.

وأظهر ت المصادر – لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة – أن “فيضان البليخ” يأتى بعد قام بفتح بوابات القناة الواقعة على الجهة الشمالية من سد الفرات من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أن المياه غمرت أراضى ومساحات واسعة ومنازل المدنيين فى قرية السلحبية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى قناة البليخ وفيضانها .. مشيرة إلى أن أضرارا مادية كبيرة وقعت فى ممتلكات المدنيين، وتلف مساحات واسعة من الأراضى والمحاصيل الزراعية فى قرية السلحبية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى قناة البليخ وفيضانها.

كما أظهر ت أن الفيضان امتد إلى شمال وغرب السلحبية، مما أدى إلى غمر مساحات واسعة من الأراضى الزراعية ومنازل للفلاحين وقطع طرق عدة منها طريق السلحبية الرقة وذلك نتيجة ضخ كمية كبيرة من المياه داخل القناة بعد قام بفتح بوابتها من قبل الميليشيات الكردية ولعدم جاهزية القناة ل ردم أجزاء منها بعد قصف التحالف لجسور تمر من فوقه.

المصدر : مصر ناين