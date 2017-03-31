تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التى تستضيفها مصر وتستمر الى أن يوم 2 أبريل المقبل على ملاعب نادى 6 أكتوبر .

ويتقابل منتخب فراعنة الشاطئية فى أول لقاءاته مع جنوب أفريقيا، بينما يلتقى منتخب السيدات نيجريا .وكانت القرعة التى أقيمت أمس أسقرت عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى بمنافسات الرجال، بجانب منتخبات كل من نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا، أما المجموعة الثانية فتضم كلا من موزمبيق وتوجو والكونغو الديمقراطية والسودان .

وشهدت قرعة منافسات السيدات وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى أيضا بجانب كل من، المغرب والكونغو الديمقراطية ونيجيريا، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من توجو وموزمبيق والسودان وجنوب أفريقيا .

ومن المقرر أن يشهد افتتاح المنافسات حضور فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والمستشار عبد الناصر خطاب رئيس نادى 6 أكتوبر، وأعضاء مجلس الاتحاد .

المصدر : مصر ناين