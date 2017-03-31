ألقت الواجبة الإندونيسية اليوم الجمعة القبض على 5 أشخاص بتهمة الخيانة قبيل تظاهرات حاشدة تطالب بإاصدر ة حاكم العاصمة المسيحى المتهم بالإساءة للإسلام .

وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية أن الاعتاصدر ات تأتى قبل ساعات من تجمع حاشد دعت إليه جماعات ضد حاكم العاصمة جاكرتا، باسوكى جاهاجا بورناما، الذى يخضع حاليا للمحاكمة بتهمة الإساءة للإسلام.



وأشارت القناة إلى أنه يتوقع أن يكون التجمع الذى سينطلق فى وقت لاحق اليوم أكبر من صنف ه فى المدينة، وتتوقع الواجبة أن يشارك فيه أكثر من 20 ألفا وسيكون عبارة عن مسيرة تتجه صوب القصر الرئاسى فى العاصمة.



ويرى كثيرون من مسلمى جاكرتا أن بورناما، وهو أول حاكم مسيحى من أصل صينى لجاكرتا، أهان الإسلام عندما أدلى بتصريحات فى السنة الماضى بشأن استخدام منافسيه للقرآن فى حملاتهم الانتخابية.



واعتذر بورناما لاحقا عن التصريحات، لكنه نفى ارتكاب أى خطأ ويخضع حاليا للمحاكمة.

المصدر : مصر ناين