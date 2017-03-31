يلتقى، فى الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة، فريق الإنتاج الحربى أسوان باستاد السلام فى إطار منافسات الجولة الـ23 للدورى.

وتُستأنف اليوم، الجمعة، بطولة الدورى بعد فترة توقف دامت أسبوعين تقريباً ل مشاركات الأندية المصرية فى بطولات أفريقيا، وكذلك خوض منتخبنا الأول مباراة ودية أمام توجو فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة استعداداً لتونس فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويجرى وراء الفريق العسكرى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة لتحقيق أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد مختار مختار الذى تولّى المسئولية خلفاً لشوقى غريب، الذى تقدم باستاصدر ته عقب الخسارة من دجلة (1/5) قبل توقف الدوري.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للفريق الأسوانى الذى يُعانى هو الآخر ويواجه شبح الهبوط بقوة، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة. ويحاول أسامة عرابى المدير الفنى لأسوان لتحقيق الفوز الى أن يسير على طريق البقاء فى الدورى الممتاز.

المصدر : مصر ناين